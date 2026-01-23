Morelia, Michoacán, a 23 de enero del 2026.- Las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, así como quienes laboran al servicio del Poder Legislativo en Michoacán, condenamos y lamentamos el asesinato de dos de nuestros colaboradores y su hija.

Víctor Manuel N. y Anayeli N., dos defensores y promotores de los derechos de la comunidad sorda en Michoacán, con su trabajo cotidiano ayudaban a garantizar el derecho al acceso a la información a las personas con discapacidad auditiva.

Por su entrega y profesionalismo no sólo colaboraban con el Congreso del Estado, sino también prestaban su servicio a distintas instituciones.

Desde el Congreso del Estado reiteramos nuestra solidaridad con sus familiares y amigos en estos momentos tan difíciles.

A su vez, quienes integramos la 76 Legislatura hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado, para que en el marco de sus atribuciones, con apego a los derechos humanos, esclarezcan lo más pronto posible este lamentable hecho a fin de que puedan no sólo determinar el móvil del crimen, sino dar con los responsables para que no haya impunidad.