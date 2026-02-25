Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- En el marco de su sexagésimo octavo aniversario, el Hospital Psiquiátrico de Morelia “Dr. José Torres Orozco”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), marca un precedente en la historia de la salud mental en el estado al presentar oficialmente a su primera generación de médicos residentes en Psiquiatría.

Tras casi siete décadas de servicio ininterrumpido a la población michoacana, la institución evoluciona de ser un centro exclusivamente asistencial para consolidarse como un hospital escuela. Esta transición busca fortalecer la formación de especialistas de alto nivel y mejorar la calidad de la atención psiquiátrica en la región.

La primera generación está integrada por cuatro médicos residentes, seleccionados tras un riguroso proceso académico. Su formación iniciará el próximo 1 de marzo y constará de cuatro años de entrenamiento teórico-práctico, con un enfoque en atención clínica avanzada, investigación y vinculación social.

Este avance no solo beneficia el currículo académico del hospital, sino que tiene un impacto directo en la capacidad de respuesta ante las necesidades de salud mental en Michoacán. La incorporación de estos residentes permitirá proyectar una mayor presencia en el estado, incluyendo el apoyo técnico a brigadas de salud mental comunitaria en comunidades originarias.

Con esta nueva sede de residencia médica, la institución se posiciona a la vanguardia nacional, sumando la academia a su labor de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales.