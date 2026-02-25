Derivado de trabajos de inteligencia orientados a debilitar las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a Isaac “N”, líder de una célula delictiva con presencia en Tlaxcala, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como resultado de trabajos de investigación de campo realizados en la localidad de San Miguel Contla, los efectivos ubicaron a un sujeto a bordo de un vehículo sin placas de circulación; tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, se identificó que llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

Por lo anterior, el hombre fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que Isaac “N” es identificado como uno de los principales operadores de una organización delictiva con alta presencia en la región, además de desempeñarse como jefe de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, mediante el uso de capacidades técnicas, operativas y de inteligencia, para debilitar a los grupos delictivos y garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.