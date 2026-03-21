En un emotivo y significativo evento, la sociedad civil organizada Fuerza Generacional Ciudadana A.C., en coordinación con Otro Nivel Channel, llevó a cabo la ceremonia “Honor a quien honor merece”, con el objetivo de reconocer a mujeres y hombres que, desde distintos sectores, contribuyen al desarrollo social, económico y ambiental de la comunidad.

La ceremonia reunió a destacadas personalidades, entre ellas el presidente de Fuerza Generacional Ciudadana, Marco Tulio Campos Vargas; en representación del presidente municipal de Morelia, José Pablo Alarcón ; la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón; así como representantes de la sociedad civil, el sector empresarial, cultural y autoridades de seguridad.

Durante el evento, se destacó el papel fundamental de la ciudadanía como motor de transformación social, subrayando que la participación activa y el compromiso diario son clave para construir un mejor futuro.

Uno de los momentos centrales fue la toma de protesta de los coordinadores para el periodo 2026–2028, quienes asumieron el compromiso de trabajar por una sociedad más participativa, justa y consciente, promoviendo también el cuidado del medio ambiente.

Como parte fundamental de la jornada, se entregaron más de 60 reconocimientos a ciudadanos, empresas, instituciones y líderes sociales que han dejado huella en sus respectivos ámbitos. Entre los galardonados destacan representantes del sector empresarial, cultural, deportivo, medios de comunicación, así como promotores de tradiciones y causas sociales.

De manera especial, se reconoció a figuras inspiradoras como Lesli Yolanda Nuci Campos, conocida como “La niña de los rebozos”, originaria de la meseta purépecha, así como a ciudadanos que han superado adversidades para convertirse en ejemplo de vida y esfuerzo.

En su mensaje de clausura, se reiteró que:

“No hay desarrollo sin participación ciudadana, ni futuro sin el cuidado de nuestro entorno; el cambio comienza con cada uno de nosotros.”

El evento concluyó en un ambiente de unidad, reconocimiento y esperanza, reafirmando que cada acción cuenta y que la fuerza de la sociedad radica en sus ciudadanos.

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