Morelia, Mich.- Viernes 23 de enero de 2026.- Un hombre de 55 años de edad falleció por causas naturales en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales. Extraoficialmente se supo que, momentos antes, el susodicho presuntamente consumía bebidas embriagantes en la vía pública.

Lo anterior ocurrió durante la mañana de este viernes. El mencionado individuo fue encontrado tirado sobre una banqueta de la calle Agrarismo, casi esquina con Héroe de Nacozari, así que unas personas lo reportaron al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Turística de la Guardia Civil y paramédicos, quienes otorgaron RCP al paciente, pero éste no reaccionó y se confirmó su deceso.

Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que arribaron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue certificado y entregado a sus familiares para los trámites funerarios respectivos, siendo retirado por una carroza.