Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2025.- El 50 por ciento del total de patentes obtenidas en toda la historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se han concretado durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, precisó el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia.

La rectora Yarabí Ávila González indicó que tal y como se estableció desde el inicio de su gestión, la ciencia y la investigación ocupan un lugar preponderante en la agenda y este rubro se continuará impulsando de manera decidida en el presente año, de igual forma, reconoció las aportaciones que realizan las y los investigadores nicolaitas para que la UMSNH sea el motor de innovación en el occidente de México.

Por su parte el titular de la CIC, Jaime Espino, indicó que, en diciembre del 2025 se recibieron nueve Títulos de Patente por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y recientemente se notificó a la Universidad sobre una nueva patente que ha sido acreditada y se está en espera de recibir el certificado correspondiente.

Con lo cual se estarían sumando 20 Títulos de Patente en la historia de la Universidad, de los cuales la mitad se han obtenido en el presente rectorado, “estas patentes han sido desarrolladas por investigadores de la casa de estudios y sin duda, posiciona a nuestra institución como una institución primaria en la generación de conocimiento a nivel estado”.

El funcionario adelantó que se encuentran en trámite otras diez solicitudes de patente, de las cuales, seis están en Examen de Fondo y cuatro en Examen de Forma, que se esperan recibir en este año.