Jacona, Mich.- 17 de noviembre de 2025.- Un hombre fue encontrado gravemente lesionado dentro de su vivienda en la colonia Ejidal de Jacona, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realizan las investigaciones, pues las primeras versiones apuntan a un posible intento de suicidio.

La base de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibió una alerta sobre una persona herida por arma de fuego en una casa ubicada en la calle 20 de Noviembre.

Ante ello, los elementos policiales acudieron al sitio y confirmaron la situación, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención al hombre identificado como Agustín H. A., de 49 años de edad, quien fue trasladado de urgencia a un hospital de Zamora.

El área fue asegurada por las autoridades, ya que dentro de la vivienda se localizó el arma presuntamente utilizada. Más tarde, el personal pericial y agentes ministeriales de la FGE realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.