El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que la marcha realizada el pasado sábado 15 de noviembre evidenció la falta de fuerza de los sectores conservadores en el país.

Según señaló, la escasa convocatoria demuestra que estos grupos no cuentan con respaldo social, en contraste con los resultados que —aseguró— han ofrecido los gobiernos estatal y federal al mantener como prioridad el bienestar de la población.

Mora González destacó que la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum se refleja en diversos indicadores, entre ellos la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de los programas sociales, la expansión de la infraestructura pública y el impulso al desarrollo económico y social en las regiones del país.

El dirigente morenista subrayó que los esfuerzos gubernamentales han permitido avances tangibles en la vida de millones de familias, lo que, dijo, explica el apoyo ciudadano hacia la actual administración. Enfatizó que estos resultados se traducen en confianza para continuar con el proyecto de transformación.

Finalmente, señaló que los grupos conservadores “están desesperados”, —aseguró—, pese a intentar presentarse con nuevas identidades, como la llamada “Generación Z” o utilizar símbolos como el color rosa, no han logrado obtener aceptación social ni articular un proyecto viable ante la ciudadanía.