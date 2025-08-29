Zihuatanejo, Gro.- 28 de agosto de 2025.- La noche de este jueves fue localizado sin vida Víctor Alfonso Cortez Camacho, de 27 años de edad, hijo de Julio César Cortez Velázquez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Lázaro Cárdenas, confirmaron sus familiares.

El hallazgo ocurrió cerca de las 21:30 horas sobre la carretera con dirección al puerto de Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de El Posquelite. En ese punto, los elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, ubicaron un vehículo Seat Ibiza color gris, con placas de Michoacán, que había sido abandonado a un costado de la vía.

Dentro de la unidad fue encontrado el cuerpo del joven, que presentaba heridas de arma de fuego y las manos atadas. La escena quedó asegurada por corporaciones de seguridad, mientras que peritos de la Fiscalía Regional realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense de Zihuatanejo.

El homicidio ha generado profunda indignación en el sector empresarial y social de Lázaro Cárdenas, donde su padre encabeza la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los responsables, aunque se informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.