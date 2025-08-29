Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realiza este jueves trabajos de reparación de baches en la intersección de la calle Emiliano Zapata con la Avenida Morelos Norte, en el Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de mejorar la superficie de rodamiento y garantizar una circulación más segura.

Julio Enrique Salas Martínez, director de Mantenimiento Vial Municipal, informó que los trabajos se realizan frente a la plaza del Carmen, donde se lleva a cabo el retiro de la carpeta asfáltica dañada para rehabilitar la base y colocar un nuevo tramo de carpeta, con lo que se recuperará la vialidad.

Con una inversión aproximada de entre 250 y 300 mil pesos en material y maquinaria municipal, esta acción se realizará de 9:00 a 16:00 horas, tiempo durante el cual se mantendrá cerrado el cruce, para poder operar maquinaria; sin embargo, conforme el proceso lo permita, se abrirán carriles de manera gradual para agilizar la circulación.

El funcionario destacó que este punto presenta deterioro constante debido al tránsito de vehículos pesados, como el transporte público, lo que exige intervenciones periódicas. Subrayó que, en temporada de lluvias, el Gobierno Municipal intensifica la atención en toda la ciudad, a fin de atender oportunamente las zonas afectadas y mantener en condiciones óptimas las calles de Morelia.