Pátzcuaro, Michoacán, 23 de julio de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, inauguró la pavimentación de las calles Acapulco y de La Noria, en la colonia La Querenda-Fovissste, una obra esperada por más de 35 años por las y los vecinos. El alcalde destacó que, pese a las limitaciones de los recursos federales, el Gobierno de Pátzcuaro logró atender esta demanda histórica.

La obra fue ejecutada con recursos del FAISMUN 2026, con una inversión de 4.9 millones de pesos. Incluyó la pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, renovación de la red de agua entubada y drenaje sanitario, tomas domiciliarias, balizamiento e instalación de luminarias, brindando una vialidad más segura y duradera.

Durante su mensaje, Julio Arreola agradeció el respaldo unánime del Cabildo para hacer posible esta obra y reconoció la perseverancia de las y los vecinos. “Cada vez que veníamos a esta colonia nos hacían esta petición. Hoy podemos decir que se hizo justicia y que este compromiso ya es una realidad para las familias de La Querenda-Fovissste”, expresó.

El presidente municipal señaló que la obra beneficiará de manera directa a cerca de 2 mil personas e indirectamente a más de 5 mil, al mejorar la movilidad, la seguridad y las condiciones de una vialidad de importante flujo para habitantes, estudiantes y automovilistas.

En representación de las y los vecinos, el comité de obra agradeció al Ayuntamiento por atender una solicitud de más de tres décadas y reiteró su disposición de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno Municipal para impulsar nuevos proyectos en beneficio de La Querenda-Fovissste.