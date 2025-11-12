Morelia, Mich., a 12 de noviembre de 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la XII Región Militar y las 21/a. y 43/a. Zonas Militares, hace del conocimiento que en cumplimiento a lo establecido en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el Plan de operaciones “Paricutín”, el 10 de noviembre del presente año, arribó al estado de Michoacán un efectivo de 1,980 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, para contribuir a garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de la población michoacana.

Estos 1,980 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se Integraron a las acciones del Eje 1 “Seguridad y Justicia” del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la finalidad de inhibir delitos de alto impacto, combatir la extorsión, recuperar la tranquilidad pública y garantizar el libre desarrollo de las actividades sociales y productivas.

Por su parte el Plan de Operaciones “Paricutín” contempla una estrategia Regionalizada y de coordinación interinstitucional, mediante la cual cada unidad cumple misiones específicas en función de la dinámica delictiva local: combate a la extorsión, erradicación de plantíos ilícitos, destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, aseguramiento de armas y vehículos, así como la ejecución de un Plan Antibloqueo para prevenir alteraciones al orden público.

Asimismo, se mantiene una coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, a la cual se le brindará apoyo en materia de adiestramiento, capacitación, asesoría técnica, control de confianza y fortalecimiento de capacidades operativas de las policías estatales y municipales.

Cabe resaltar que, todas las operaciones se realizan con estricto apego a los derechos humanos y en cumplimiento a la Ley Nacional del uso de la Fuerza, privilegiando la protección de la población civil y el respeto a las garantías individuales.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, reafirma su compromiso de servir al pueblo de México con honor, disciplina y lealtad, contribuyendo al restablecimiento de la paz y al fortalecimiento del estado de derecho en Michoacán, en beneficio de sus habitantes y del desarrollo nacional.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.