Morelia, Mich.- 19 de febrero de 2026.- El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que la comparecencia de Grecia Quiroz García ante la institución no constituye formalmente una denuncia penal, sino una solicitud de investigación acompañada de material digital, consistente en 11 videos entregados en una memoria USB, así como referencias a páginas electrónicas de consulta pública.

El titular de la Fiscalía explicó que, antes de que dichos materiales puedan ser considerados dentro del expediente ya abierto, será necesario realizar un proceso técnico de verificación.

“Primero tenemos que cotejar que la información sea válida, que los videos no sean producto de inteligencia artificial y que efectivamente provengan de las páginas que se señalan”, puntualizó.

Detalló que los contenidos son de fuentes abiertas; sin embargo, subrayó que ello no los convierte automáticamente en prueba plena. La institución deberá revisar el contexto de publicación, la fecha, las circunstancias en que fueron subidos y su autenticidad digital.

“Tenemos que hacer las indagaciones correspondientes para descartar cualquier circunstancia irregular”, afirmó.

Respecto a si los personajes mencionados en los videos, entre ellos actores políticos, serán llamados a comparecer, el fiscal indicó que ello dependerá del alcance jurídico que arrojen las investigaciones.

“Con base a la propia información que tengamos estaremos valorando en su momento”, sostuvo.

También confirmó que algunos materiales audiovisuales ya formaban parte de líneas previas de investigación relacionadas con delincuencia organizada, aunque ahora se analizarán bajo esta nueva aportación.

Torres Piña enfatizó que no existe un plazo específico para esta revisión, pues la prioridad es garantizar la veracidad del contenido antes de determinar cualquier acción procesal.