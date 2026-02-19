Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- La fabricación de imágenes con Inteligencia Artificial para cometer delitos como extorsión, fraude y violencia digital no está contemplada en el Código Penal del estado. Por eso, la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez propone tipificarla.

“Como mujer, y como futura madre, me niego a aceptar un Michoacán donde una niña tenga que demostrar que no es culpable de un video que nunca grabó”, declaró en tribuna la legisladora.

La diputada del PAN presentó una iniciativa ante el pleno para sancionar tanto a quien genere este tipo de contenidos como a quienes sabiendo que son falsos, los difundan con la intención de perjudicar.

Plantea también agravantes cuando las identidades clonadas sean de mujeres, menores de edad o personas con discapacidad, así como cuando se use el contenido con fines electorales, de explotación o extorsión o cuando el responsable sea un servidor público.

“La violencia digital es violencia real, porque la reputación destruida por un video falso no se repara fácilmente, porque el impacto psicológico, familiar y laboral que puede generar un contenido manipulado puede acompañar a una persona durante toda su vida”, reflexionó Vane Caratachea.

La representante del distrito de La Piedad aclaró que no se busca perseguir la tecnología, sino establecer límites cuando ésta se usa para causar daño, como clonar la voz de una persona para pedir un rescate, crear contenido de índole sexual o perjudicar la imagen de una persona.

La iniciativa fue suscrita por varios legisladores de distintos grupos parlamentarios y se remitió a la comisión de Ciencia, tecnología e innovación.