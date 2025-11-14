Morelia, Michoacán; 14 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde Alfonso Martínez Alcázar, y el Ayuntamiento de Querétaro, firmaron un convenio de colaboración en materia de Presupuesto Basado en Resultados (PBR).

Por parte de Morelia y en representación del alcalde, el tesorero municipal, Héctor Gómez Trujillo, firmó el acuerdo mientras que en contraparte suscribió el secretario de Finanzas, Carlos Alejandro León González, en representación del presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías Olvera.

El acuerdo reafirma el compromiso de ambas administraciones locales con la innovación gubernamental y la implementación de políticas públicas orientadas a mejores resultados para los ciudadanos.

Gómez Trujillo precisó que el documento está enfocado en el intercambio de buenas prácticas en Presupuesto Basado en Resultados, materia en la que el Ayuntamiento de Morelia es líder nacional.

Con pasos firmes para mantener y consolidar la eficiencia, transparencia y finanzas públicas sólidas, el Gobierno de Morelia sigue construyendo el mejor lugar para vivir.