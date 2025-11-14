Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Michoacán, a través de la Secretaría de Turismo, exhibe la riqueza de sus Pueblos Mágicos en el Tianguis Nacional que se realiza en Hidalgo. Este foro es clave, pues congrega a 177 destinos, los cuales reciben aproximadamente a 45 millones de turistas anualmente.

El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, informó que participan Pátzcuaro, Angangueo, Cotija, Cuitzeo, Jiquilpan, Santa Clara del Cobre y Tlalpujahua, quienes promocionarán del 14 al 16 de noviembre las razones por las cuales Michoacán es conocido como “el alma de México”.

Desde el Recinto Ferial de Pachuca, foro que se convertirá en el epicentro del turismo nacional, donde se espera se reúnan más de 150 mil personas, Michoacán destacará sus artesanías, destinos de naturaleza, aventura, historia, gastronomía, al tiempo de mostrar el folclor y los paquetes turísticos que ofrecen los Pueblos Mágicos, impulsando el motor interno del país y fortaleciendo la cadena de valor turístico.

“La participación de Michoacán en este evento, representa una oportunidad estratégica para potenciar y diversificar la oferta turística de los 10 Pueblos Mágicos con los que contamos”, agregó el titular de Sectur. Para conocer más sobre las experiencias, sensaciones, y vivencias que Michoacán ofrece, se puede visitar el sitio web https://visitmichoacan.com.mx/