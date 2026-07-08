Morelia, Michoacán; 8 de julio de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a la ciudadanía a participar como voluntaria en la actividad “Luces de Catedral Brillando para Todos”, una iniciativa de la red de voluntariado Amor a Morelia que permitirá que personas con discapacidad disfruten del espectáculo de Luces de Catedral en condiciones de mayor accesibilidad, seguridad y acompañamiento.
Como parte de la actividad se habilitará un espacio preferente para personas con discapacidad, donde voluntarias y voluntarios brindarán apoyo en la recepción, orientación y acompañamiento antes, durante y al término del evento, favoreciendo una experiencia más incluyente para las familias asistentes.
Las personas que deseen integrarse a esta jornada recibirán previamente la charla “Introducción a la Discapacidad”, una capacitación de una hora que les brindará herramientas básicas para ofrecer un acompañamiento respetuoso, adecuado y centrado en las necesidades de cada persona.
“La inclusión también se construye con pequeños actos de solidaridad. Cuando una persona decide donar un poco de su tiempo para apoyar a alguien más, ayuda a construir una ciudad donde todas y todos pueden participar y disfrutar de los espacios públicos”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado la red de voluntariado Amor a Morelia como un mecanismo para fortalecer la participación ciudadana y sumar esfuerzos entre gobierno y sociedad en beneficio de quienes más lo necesitan.
La capacitación para las y los voluntarios se realizará el viernes 10 de julio, a las 15:00 horas, en el Centro Administrativo Morelia. La actividad de acompañamiento tendrá lugar el sábado 11 de julio, durante el espectáculo de Luces de Catedral, con recepción de personas con discapacidad a partir de las 20:00 horas.
Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente a través de la plataforma Amor a Morelia disponible en el link voluntarios.morelia.gob.mx, donde encontrarán esta y otras actividades de participación ciudadana. Con acciones como esta, el DIF Morelia continúa impulsando una ciudad más accesible, solidaria y participativa, donde el brillo de Morelia también se construye eliminando barreras y sumando voluntades.