Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- La construcción del Morebús avanza con más de tres kilómetros de excavación ejecutados en tres frentes de obra, que abarcan del Monumento a la desviación a Cuto de la Esperanza, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Las labores de excavación forman parte de la adecuación de la infraestructura vial para la incorporación del carril exclusivo del sistema de transporte. Como parte de esta intervención, se realizará la rehabilitación de la superficie con pavimento de concreto hidráulico MR-45, además de la instalación de delimitadores de carril y nuevo balizamiento para fortalecer la seguridad y el ordenamiento vial.

La titular de la Sedum, María Elena Huerta, informó que durante el próximo periodo vacacional los trabajos se intensificarán en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas escolares y de alta afluencia vehicular, con el propósito de aprovechar la reducción del tránsito y minimizar las afectaciones a la movilidad una vez que se reanuden las actividades escolares.

Entre las acciones programadas destaca la excavación para la cimentación de la estación 20, una de las primeras que serán construidas dentro del proyecto. Asimismo, iniciarán trabajos en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica 108 y las labores de excavación sobre la avenida Madero, en el sentido de Tres Puentes hacia el Monumento.

De manera paralela, comenzará el colado de los primeros 100 metros de concreto hidráulico en el tramo 2, comprendido entre la avenida Cointzio y la calle Escuadrón 201, lo que permitirá avanzar hacia la conformación del carril exclusivo que dará servicio al nuevo sistema de transporte.