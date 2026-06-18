Morelia, Michoacán; 18 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a descargar la aplicación móvil Morelia Gobierno Digital, una herramienta gratuita que permite hacer reportes de temas como baches, basura o fallas de luz, entre otros, facilitando una respuesta rápida de las diferentes áreas del ayuntamiento.

Esta herramienta cumple el objetivo trazado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en el ámbito digital, el cual es que las y los morelianos cuenten con los servicios del gobierno de manera accesible, prácticamente en la palma de sus manos.

Con esta aplicación, los usuarios pueden reportar desperfectos en su colonia al enviar fotos y ubicación en tiempo real. Esto permite que las brigadas de atención acudan con mayor velocidad, haciendo el trabajo del ayuntamiento más eficiente y transparente para toda la población.

La aplicación se encuentra disponible de forma totalmente gratuita en las tiendas oficiales Play Store para dispositivos Android y App Store para usuarios de Apple. Su instalación es rápida y sencilla, lo que permite que cualquier persona pueda reportar incidencias en pocos minutos.

Con esta herramienta, la administración de Alfonso Martínez reafirma su compromiso con la vanguardia digital y la participación activa de la comunidad para construir la mejor ciudad para vivir.