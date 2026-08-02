Morelia, Michoacán, 2 de agosto de 2026.- La construcción del Teleférico de Morelia alcanza una de sus etapas más importantes con el inicio del tendido del cable portador-tractor, componente fundamental del sistema electromecánico que permitirá el desplazamiento de las cabinas de este nuevo medio de transporte.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta, informó que los trabajos de instalación del cable se realizan conforme al programa de obra y representan un avance significativo hacia la puesta en marcha del sistema. Explicó que, una vez concluido el tendido, se llevará a cabo el proceso de empalme del cable e iniciará la fase de pruebas electromecánicas para verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes.

Detalló que el cable portador-tractor está fabricado con acero galvanizado de alta resistencia, cuenta con un diámetro superior a los 50 milímetros y fue elaborado por la empresa suiza Fatzer, reconocida internacionalmente por desarrollar cables de alto desempeño para sistemas de transporte.

“Este cable permitirá el movimiento de las cabinas del teleférico. Una vez concluido su tendido y empalme, podremos iniciar las pruebas del sistema electromecánico, una etapa indispensable para comprobar que la infraestructura opere con los más altos estándares de seguridad y calidad”, afirmó la funcionaria.

Además, como parte de los avances del primer bucle del proyecto, se concluyeron las 20 torres que lo integran y se instaló el sistema de comunicaciones que enlazará las estaciones con las cabinas. En tanto, en el segundo bucle continúan los trabajos de construcción con la edificación de las cuatro torres restantes entre el Obelisco y Santa María, así como con avances en esta última estación, lo que permitirá mantener el desarrollo del proyecto conforme al calendario establecido.