Morelia, Michoacán; 04 de marzo de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Bien Común y Política Social, llevó a cabo el Segundo Foro para Docentes: Construyendo Soluciones Escolares, como parte del programa Reaprendiendo en tu Escuela, impulsado por la Dirección de Educación.

El evento tuvo lugar en el Salón de Cabildo del Centro Administrativo Municipal (CAM), y estuvo dirigido a docentes del municipio, con el objetivo de brindar herramientas para el análisis de conflictos escolares, refuerzo de las habilidades socioemocionales, e implementación de estrategias de intervención ante conductas disruptivas en el aula.

La secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, destacó que el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha señalado que, aunque la educación no es una atribución directa del municipio, su administración mantiene el compromiso de contribuir a la mejora del entorno educativo, reconociendo a las y los docentes como actores fundamentales en la formación de la niñez y juventudes.

“Siguiendo esta prioridad del Alcalde, esta secretaría se suma para superar los retos actuales en las escuelas requieren una constante actualización del personal docente, a fin de responder de manera adecuada a las nuevas dinámicas sociales y emocionales que enfrentan las y los estudiantes”, afirmó Vanegas Garduño.

Durante el foro, se abordaron temas como: la cultura del buen trato en los contextos escolares; la diferencia entre violencia y conflicto; y el aula como un sistema vivo, donde normas, emociones y procesos de mediación se analizan desde una perspectiva ecológica.