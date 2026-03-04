Apatzingán, Michoacán, 4 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó mesa de seguridad en Apatzingán donde se acordó continuar las acciones de coordinación contra la delincuencia y garantizar la seguridad en toda la región de esta zona del estado.

En la reunión participaron el comandante de la 21 Zona Militar, Juan Bravo; el comandante de la 43 Zona Militar, José Luis Bucio Quiroz; el vicealmirante de la 16 Zona Naval, Camerino Roa Vidal; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Roberto Molina; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el Fiscal del Estado, Carlos Torres Piña; el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz y otros.