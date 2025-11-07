Morelia, Michoacán; a 07 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), invita a la ciudadanía a participar en la 22ª Feria Gastronómica, que se realizará del 14 al 16 de noviembre en la Plaza Valladolid, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Guadalupe Herrera Calderón, titular de la SEFECO, comentó que esta feria tiene como objetivo fortalecer el consumo en los comercios locales, apoyando al sector restaurantero de la ciudad. Además, busca ofrecer a las familias morelianas y a visitantes la oportunidad de degustar platillos a precios accesibles, impulsando así la economía local. Señaló que se estima una asistencia de aproximadamente 45 mil personas y una derrama económica de más de 4.3 millones de pesos.

Durante la presentación de este evento, la Presidenta de Ferias Gastronómicas de Michoacán, Dulce María Aguirre, destacó la importancia de este evento para promover la cultura culinaria de la región y apoyar a los productores y emprendedores del sector, además resaltó que es una feria que cuenta con una gran afluencia y es totalmente familiar, donde además de degustar diferentes platillos como paella, carnitas, y especialidades, las y los asistentes disfrutarán de un programa cultural.

El evento contará con la participación de 60 restauranteros, entre chefs locales, cocineras de Morelia y sus tenencias; además de 10 representantes mezcaleros y 5 del sector panaderos; todos ofreciendo una amplia variedad gastronómica de nuestra ciudad y de la región.

Morelia te Recompensa en este Buen Fin

Aunado a esta presentación, Guadalupe Herrera anunció que ya está lista la dinámica “Morelia te Recompensa”, que se desarrollará durante el Buen Fin 2025.

Las personas que realicen compras en negocios de Morelia por un monto superior a 100 pesos, durante el periodo del 13 al 17 de noviembre, podrán canjear sus tickets de compra por un boleto para participar en la promoción “Morelia te Recompensa”. En ella, podrán ganar uno de los 40 premios que el Gobierno de Morelia entregará, entre los que se incluyen pantallas, licuadoras y bocinas tipo Alexa, y varios artículos más.

Los boletos canjeables estarán disponibles del 18 al 28 de noviembre en las instalaciones de la SEFECO, ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia, ubicado en la calle Eduardo Ruiz 570, Centro Histórico de Morelia. Para mayor información, interesados pueden comunicarse al teléfono 44-34-69-23-81. La premiación se realizará el 2 de diciembre a las 12:00 horas, en las oficinas de la SEFECO, la cual se transmitirá en vivo a través de la cuenta oficial de la Secretaría.

Es importante señalar que en esta dinámica no participarán cadenas comerciales, tiendas de conveniencia ni supermercados internacionales. Los boletos están limitados a un máximo de 10 mil unidades o hasta agotar existencias.