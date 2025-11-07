Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2025.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la alerta emitida respecto al producto Force Forever, en presentación de 60 tabletas de 400 mg., elaborado por la empresa Omega Nutrition.

Dicho producto se publicita como suplemento alimenticio, sin embargo, en su promoción se le atribuyen propiedades terapéuticas y rehabilitadoras, lo cual contraviene lo establecido en la Ley General de Salud. Además, no cuenta con registro sanitario ni evidencia científica que garantice su seguridad, calidad y eficacia, por lo que representa un riesgo para la salud de la población.

Durante el análisis técnico, se identificó que el producto incumple con la normatividad sanitaria vigente tanto en su etiquetado como en su publicidad. Asimismo, se recibió información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sobre el retiro voluntario del producto en ese país, al detectarse su adulteración con los ingredientes farmacológicos diclofenaco y dexametasona, los cuales no se declaran en la etiqueta y pueden causar efectos adversos e interacciones con otros medicamentos.

Por ello, se recomienda a la población no adquirir, consumir ni recomendar el uso de Force Forever, y en caso de detectar su venta o distribución, realizar una denuncia sanitaria a través del portal oficial de Cofepris: https://tramiteselectronicos03.cofepris.gob.mx/DenunciaExterna/W/InicioW.aspx

De igual forma, se exhorta a las personas que presenten algún padecimiento a consultar con un médico y evitar el uso de productos que prometan beneficios terapéuticos sin evidencia científica o sin autorización sanitaria.