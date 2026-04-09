Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó 15 visas americanas del programa Reencuentro Familiar (Refami) a personas beneficiarias del municipio de Tacámbaro, quienes, tras años de separación, buscan reencontrarse con sus seres queridos.

Para muchas de las personas beneficiarias, este apoyo representa la posibilidad de reunirse con sus hijas, hijos, hermanos y padres, luego de largos periodos sin verse. Las y los beneficiarios agradecieron a la dependencia la implementación de programas como Refami, que hace posible acercar a las familias y acortar la distancia que por años las ha separado.

El titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, reiteró el compromiso de la dependencia de continuar fortaleciendo los lazos familiares entre quienes migraron y sus seres queridos en México.

“Sabemos que detrás de cada visa hay una historia, años de espera y un profundo anhelo de volver a encontrarse. Por ello, desde la Secretaría del Migrante trabajamos para hacer posibles estos reencuentros y acompañar a las familias en este momento tan significativo”, destacó.

Finalmente, explicó que la entrega de estos documentos es de gran relevancia para miles de familias y contribuye a fortalecer la unión y el bienestar de la comunidad migrante.