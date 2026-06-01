Morelia, Mich.- Lunes 01 de junio de 2026.- Un adulto mayor resultó levemente lesionado tras ser atropellado por un automóvil sobre el Libramiento Sur de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas a la Policía y rescatistas.

El accidente se registró durante la mañana de este lunes a la altura de la colonia Lomas de la Huerta, cerca de Plaza Andador, y fue reportado por algunas personas al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de Ambumed, quienes atendieron al peatón de la tercera edad, mismo que afortunadamente no sufrió heridas de gravedad y no requirió traslado hospitalario.

En el sitio, el automovilista involucrado permaneció en el lugar y esperó la llegada de los cuerpos de emergencia. Por último, unos agentes de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.



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