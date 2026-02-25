Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso con una ciudad más verde, limpia y habitable mediante el trabajo permanente de la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Netzahualcóyotl Vázquez Vargas.

A través de la Dirección de Parques y Jardines, durante esta jornada se realizaron diversas acciones para preservar y embellecer los espacios públicos de la capital michoacana, entre ellas: rehabilitación integral de áreas verdes en el Boulevard García de León y el Bosque Morelos, con el objetivo de recuperar estos importantes pulmones de la ciudad para el disfrute de las y los morelianos.

Poda de pasto en el camellón del Periférico Paseo de la República Norte, contribuyendo a una vialidad más ordenada y segura; corte de higuerilla y maleza en la Avenida Río Grande, en el tramo de Guillermo Prieto hacia Avenida Morelos Norte, donde se continúan los trabajos para mejorar la imagen urbana.

Además, caleo (encalado) de árboles en el Periférico Paseo de la República Norte, labor que permite dar uniformidad estética a la vialidad; poda de árboles en múltiples puntos de la ciudad: se continúan las labores en Realito y Boulevard García de León; avanzan en Prados del Campestre; y se inició el trabajo en la colonia Loma Bonita, específicamente en la Plaza Quinceo, atendiendo solicitudes ciudadanas y previniendo riesgos.

Estas acciones forman parte del esfuerzo diario por incrementar y mantener las áreas verdes de Morelia, promoviendo un entorno más saludable, seguro y atractivo para todas y todos.