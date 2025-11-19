Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Morelia (Sectur), en colaboración con “Corazón Urbano A. C” y el Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) implementa el programa “Rutas Mágicas de Color” en la tenencia de Santiago Undameo, cuyo objetivo es mejorar la imagen urbana mediante la intervención con pintura en más de 2 mil metros cuadrados de fachadas.

La titular de la Sectur, Thelma Aquique Arrieta, adelantó que desde el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se continúa reforzando la imagen urbana de las tenencias con vocación turística, tal es el caso de Santiago Undameo.

Esta acción, señaló la secretaria de Turismo, coordina esfuerzos y además destina recursos para el mejoramiento de la plaza principal, las jardineras, el templo y ex convento de la tenencia.

Recordó el compromiso del alcalde Alfonso Martínez por impulsar a las tenencias con vocación turística, ya que esta localidad cuenta con atractivos naturales propios de la región, lo cual ha sido promovido desde la Sectur para llevar a cabo actividades como kayak, senderismo y tirolesa, reforzando la economía también a través de la gastronomía en el lago de Umécuaro.

Cabe destacar que Santiago Undameo es una de las tenencias con vocación turística más representativa de Morelia, se distingue por su entorno rural, su vocación agrícola y su identidad comunitaria, además de sus paisajes naturales, zonas boscosas y tierras de cultivo.

En ese sentido, el mantenimiento y la promoción de esta tenencia, contribuye en los pasos que se siguen dando para construir en Morelia el mejor lugar para vivir.