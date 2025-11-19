Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas “Mat. Luis Manuel Rivera Gutiérrez” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) celebró su 57 aniversario con la reacreditación de su licenciatura por el Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física (CAPEF), por un periodo de cinco años.

Con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, el coordinador general de Estudios de Licenciatura, José Antonio Luna Delgado, sostuvo que la Máxima Casa de Estudios está prácticamente al 100 por ciento de la matrícula de calidad en el nivel superior.

“Eso se lo debemos justamente a programas educativos como el de esta Facultad de Ciencias Físico Matemáticas porque se suman a realizar los trabajos que tienen que ver con el autodiagnóstico y evaluación externa con fines de acreditación, y hoy forman parte de ese porcentaje tan alto del 99.8 por ciento de la matrícula de calidad, datos nunca antes vistos en esta institución”.

Destacó la labor de la comunidad de la dependencia para lograr la reacreditación de la licenciatura e hizo una invitación para que se sigan manteniendo en el camino a la excelencia educativa, “sabemos que es difícil obtener una acreditación y más difícil mantenerla, pero con el trabajo permanente hacia la mejora continua es posible”.

Tras anunciar la reacreditación del programa de licenciatura ante CAPEF con una vigencia de cinco años, el director de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Misael Vieyra Ríos, afirmó que tras 57 años de trabajo ininterrumpido la dependencia se encuentra plenamente comprometida con los retos actuales, y este aniversario debe plantearse como una oportunidad para realizar diversas acciones que le permitan mejorar su quehacer y continuar formando profesionistas como lo señala su misión y visión.

Sostuvo que el propósito de esta institución debe ser no sólo la formación de recursos humanos altamente calificados, debe ser el buscar que la facultad se distinga por su contribución académica y humanista, por su seriedad para abordar los problemas del entorno y por la voluntad de sus profesores para transmitir los conocimientos, experiencias, orientación y valores.

Esta facultad requiere seguir consolidándose como una entidad académica de referencia a nivel nacional, añadió, capaz de enfrentar con liderazgo y responsabilidad los retos sociales, económicos y políticos que demandan los tiempos actuales.

Por su parte, el profesor, Luis Valero Elizondo consideró que se ha avanzado mucho pero aún hay desafíos importantes, entre ellos, disminuir la deserción estudiantil, aumentar la planta docente y encontrar formas de promover la facultad para aumentar la matrícula de la licenciatura, así como modernizar la manera de enseñar, aprovechando herramientas como la educación a distancia y el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

A nombre de la comunidad estudiantil, el alumno Germán León Gómez agradeció a la dependencia por poner la ciencia al alcance de quien la busca, “gracias por mostrarnos que la ciencia es para todos sin importar el origen, género, identidad, ni idioma”.