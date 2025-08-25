Morelia, Michoacán, 25 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán y el IMSS Bienestar instalarán módulos de registro en 22 municipios del estado para fortalecer la atención médica en las comunidades más vulnerables y asegurarse que más personas tengan acceso a servicios de salud de calidad.

El evento formalizó el compromiso con los municipios como Ziracuaretiro, Turicato, San Lucas, Jiménez, Jacona, Huandacareo, Cuitzeo, Copándaro, Chinicuila, Chavinda, Carácuaro, Buenavista, Briseñas, José Sixto Verduzco, Madero, Chilchota, Marcos Castellanos, Jungapeo, Tepalcatepec, Gabriel Zamora y Nuevo Urecho.

El fortalecimiento del padrón de beneficiarios es un paso crucial para el IMSS Bienestar, ya que permite una mejor planificación y distribución de los recursos de salud, llegando a las comunidades que más lo necesitan.

El esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado y las autoridades federales y municipales subraya la prioridad de garantizar el derecho a la salud de los michoacanos. Con la operación de estos módulos, se simplificará el acceso a los servicios médicos en estas regiones.