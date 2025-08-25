Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- “El PRD se organiza desde las bases, con la participación de su militancia y con la convicción de quienes creen en este proyecto”, afirmó el dirigente estatal Octavio Ocampo al dar a conocer que el partido ha sostenido encuentros en distintos municipios de Michoacán. Estas actividades, encabezadas por integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, forman parte de un proceso de fortalecimiento territorial y de revisión de la vida interna del instituto político, de cara a los retos electorales de 2027.

En Epitacio Huerta, el diálogo se centró en la necesidad de mantener la cohesión de los comités municipales, mientras que en Pátzcuaro las y los asistentes expusieron las necesidades locales, lo que permitió reforzar los canales de comunicación entre la dirigencia y las bases. En Morelia, la reunión congregó a cuadros partidistas que plantearon inquietudes sobre la agenda política y su vinculación con el trabajo de la capital del estado.

El recorrido incluyó también a Huetamo, Paracho y Uruapan, donde la dinámica se orientó a escuchar las experiencias de las y los militantes en torno a la participación política en sus municipios. En cada encuentro destacó la interacción directa entre la dirigencia estatal y los participantes, quienes compartieron reflexiones sobre el rumbo del partido en sus regiones.

Octavio Ocampo sostuvo que estas actividades tienen como finalidad consolidar la organización interna a través de la militancia y simpatizantes. Agregó que el PRD Michoacán continuará recorriendo otras regiones esta misma semana, con la intención de sostener nuevas reuniones y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en este primer ciclo de encuentros.