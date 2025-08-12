Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.– La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, acompañó el arranque de la segunda etapa de la Avenida Amalia Solórzano, una obra que beneficiará a 46 mil habitantes y mejorará la movilidad de más de 15 mil vehículos que transitan diariamente por la zona.

Bugarini destacó que este proyecto es ejemplo de cómo, cuando hay voluntad política, planeación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, los recursos públicos se convierten en bienestar real para la gente.

“Desde el Congreso no solo vigilamos que los recursos se apliquen con transparencia y visión social; también los aprobamos con la firme convicción de que se transformen en obras que cambien la vida de las personas. Cada peso autorizado debe llegar a su destino: a las calles, a las colonias y a las comunidades”, afirmó.

La diputada presidenta subrayó que hoy el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) sí llega a los municipios y se materializa en infraestructura que la ciudadanía utiliza y valora todos los días.

“Durante años, el FAEISPUM fue un recurso que pocos veían y del que poco se hablaba. Hoy llega a su destino y se traduce en obras que fortalecen la movilidad, impulsan el desarrollo y dignifican el espacio público. Esa es la ruta correcta para gobernar: con hechos, no con promesas”, enfatizó.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció la importancia de mantener un trabajo coordinado para garantizar obras de alto impacto social.

“Estamos cumpliendo con el compromiso de que las obras y los recursos lleguen a tiempo, con responsabilidad y sin deuda. Esta obra es histórica para Morelia y refleja nuestra visión municipalista”, afirmó.

Bugarini reiteró que el Congreso seguirá siendo un aliado para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida, fortalezcan la infraestructura urbana y construyan una ciudad más ordenada, incluyente y competitiva.