Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) se suma a la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, que se llevará a cabo del 11 al 17 de agosto, con el objetivo de intensificar las acciones preventivas y de control para proteger a la población de esta enfermedad.

La jornada se centrará en estrategias como la promoción de la salud, el fomento del programa “Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada”, así como el control integral del mosquito vector en planteles educativos.

Gracias a las acciones permanentes de prevención, Michoacán ha logrado una reducción significativa en la incidencia de la enfermedad. En lo que va del 2025, se han registrado 550 casos de dengue, lo que representa una disminución del 79 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron dos mil 567 casos.

A pesar de esta reducción, la SSM refuerza las actividades de prevención y control para evitar un repunte de la enfermedad, sobre todo en los municipios que concentran la mayor cantidad de casos como son Zamora, Uruapan, Huetamo, Morelia y Taretan.

La SSM reitera su compromiso con la salud pública e invita a la población a revisar y limpiar sus hogares, eliminar recipientes que puedan acumular agua y colaborar con el personal de salud para el combate del dengue.