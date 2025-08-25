Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.– La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, como un acto de congruencia y de compromiso con las mujeres michoacanas que diariamente sufren algún tipo de agresión.

“Vengo a la Fiscalía a cumplir con mi deber como madre, como mujer y como diputada. La violencia de género, bajo ninguna circunstancia, se debe normalizar. Hoy fui yo la víctima por usar una falda, pero allá afuera hay miles de michoacanas que son víctimas de violencia todos los días: mujeres que no pueden ejercer la libertad sobre su cuerpo, víctimas de violencia doméstica, de agresiones físicas, de violaciones, e incluso, mujeres que ya no pueden alzar la voz porque fueron víctimas de feminicidio”, expresó la legisladora.

Desde la Fiscalía, Bugarini envió un mensaje directo a las mujeres michoacanas:

“A todas ellas, hoy les digo: denuncien, no están solas, levanten la voz. Denunciar es el primer paso para frenar la violencia”.

La presidenta del Congreso recordó que desde el Poder Legislativo se han impulsado diversas leyes para sancionar y prevenir conductas violentas contra las mujeres, y que su denuncia es un acto de congruencia con ese trabajo. “Quiero incitar a todas esas mujeres que desde el anonimato padecen violencia a que vengan a la Fiscalía a denunciar”, puntualizó.

Finalmente, la legisladora dejó en claro que este acto no busca censurar a nadie, sino visibilizar que la violencia no es libertad de expresión y que debe ser sancionada antes de que escale.