Morelia, Michoacán; 01 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Gerencia del Centro Histórico encabezada por Gaspar Hernández Razo, mantiene un trabajo constante para conservar y mejorar la imagen del primer cuadro de la ciudad, garantizando espacios públicos dignos y agradables para habitantes y visitantes.

Por instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante este mes de noviembre y en preparación para las festividades decembrinas, se han redoblado los esfuerzos en la protección y cuidado del patrimonio cultural de Morelia.

Entre las acciones más recientes se encuentran la eliminación de grafitis y pintas. Con el propósito de mantener una imagen óptima del Centro Histórico, se han retirado intervenciones no autorizadas en fachadas de inmuebles patrimoniales, monumentos y mobiliario urbano.

Como parte de estas labores se atendieron espacios de gran importancia y tránsito para la población moreliana, tales como el Palacio Federal, las calles Eduardo Ruiz, Rayón, Aldama, Soto Saldaña y Vasco de Quiroga.

Cabe destacar que dichas labores se realizan con materiales y técnicas adecuadas que protegen las superficies originales, abaladas y autorizadas por la normativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Estas intervenciones contribuyen no solo a resguardar el valor histórico y arquitectónico de Morelia, sino también a fortalecer el turismo, la convivencia social y el orgullo comunitario, avanzando en la construcción de la mejor ciudad para vivir.