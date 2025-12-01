Morelia, Michoacán, 01 de diciembre de 2025.- La asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD) arrancó oficialmente la onceava edición del programa “Pancitas Llenas 2025-2026”, un esfuerzo que busca llevar alimento y alivio a más de 2 mil 500 lomitos y michitos que pasarán las fiestas decembrinas en las calles de Morelia.

Lejos del ambiente cálido que suele rodear la Navidad, los animales sin hogar viven estas fechas como una temporada de supervivencia, frío intenso, hambre constante y el estruendo de la pirotecnia que convierte cada noche en un espacio de terror.

Para revertir un poco esa realidad, GHAPAD recorrerá 60 colonias los días 24 y 31 de diciembre.

La presidenta de la asociación, Esmeralda Cerda Pizano, enfatizó que esta campaña no solo llena pancitas, sino que también ofrece un respiro emocional para quienes viven en abandono.

“Queremos que por una noche puedan tener sus pancitas llenas y no vaguen en busca de comida como si no la merecieran, este esfuerzo no solo les brinda alimento, sino un respiro de la hostilidad que enfrentan día a día”, señaló.

La convocatoria invita a la ciudadanía a donar insumos esenciales como arroz quebrado, croquetas, sobres de comida para perros y gatos, vitaminas Kidy Pharmaton, pasiflora, hojas de maíz, contenedores y vaporeras (estás serán devueltas al terminar la jornada).

También se reciben donativos económicos y se solicita apoyo de ruteros voluntarios para entregar las cenas navideñas.

Es muy importante que carne y verduras se donen tres días antes de su preparación, el 21 y 22 de diciembre.

En este llamado solidario también participa Carlos Maya Cordero, integrante de la Asociación de Abogados Animalistas de México (ASAAM) y Activismo por el Mundo Animal (AMA), quien recordó que el sufrimiento de los animales se intensifica por los estruendos decembrinos.

“En estas fechas no solo padecen frío y hambre, sino que también sufren los estragos de la pirotecnia, cuyo ruido amplificado les genera un estrés inconmensurable. Queremos minimizar, aunque sea por una noche, su sufrimiento físico y espiritual”, señaló.

La línea para aportar o solicitar información es el 4431746674.

Porque ninguna criatura debería afrontar sola el invierno, GHAPAD pide a los morelianos convertirse en el rayo de esperanza que estos 2 mil 500 peludos necesitan para sobrevivir la época más dura del año.