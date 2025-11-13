Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2025.- El PRD Michoacán reconoce la legitimidad de la causa que impulsa a las y los jóvenes de la Generación Z a salir a las calles este 15 de noviembre para exigir paz, seguridad y justicia. Su voz representa el hartazgo de una generación que no se resigna ante la violencia ni la impunidad. Nuestro partido reitera el respeto y respaldo al carácter ciudadano de esta movilización, al tiempo que hacemos un llamado a que no permitan la injerencia, manipulación o cooptación de personajes, grupos económicos o partidos políticos que pretendan aprovecharse de una expresión genuina de la juventud mexicana.

El PRD Michoacán reconoce la valentía de la juventud mexicana que hoy decide tomar las calles de manera pacífica para exigir un México seguro, justo y en paz. Al respecto, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo, afirmó que, “las y los jóvenes están enviando un mensaje claro de que ya no quieren vivir con miedo. Su voz es legítima y debe ser escuchada; el gobierno tiene la obligación moral y política de atender este reclamo por seguridad y justicia”.

Las demandas de esta generación, agregó, reflejan la frustración y la esperanza de miles de familias que padecen la violencia cotidiana. Es deber del gobierno federal y estatal escuchar sus voces, atender sus reclamos y actuar con sensibilidad y responsabilidad, sin descalificar ni politizar un movimiento que surge del pueblo y para el pueblo.

Desde el PRD Michoacán refrendamos que no es correcto que actores políticos o partidos pretendan aprovecharse de una causa genuina, “personajes, grupos y partidos deben abstenerse; las y los jóvenes no deben permitir la manipulación ni la cooptación de su movimiento. Esta movilización les pertenece, y el gobierno debe garantizar su derecho a expresarse con libertad, sin miedo y en condiciones de seguridad”.

El PRD reitera su compromiso histórico con las causas ciudadanas, la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Nuestro partido nació en las calles, defendiendo la democracia y la voz del pueblo, por lo que expresamos nuestro respeto total al llamado de la juventud.