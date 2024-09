Galería | Separan del cargo a Director de Seguridad Pública de Uruapan; presuntamente ebrio golpeó y amenazó con pistola a su esposa

Uruapan, Mich.- 28 de septiembre de 2024.- El recién nombrado Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Independiente de Uruapan, José Manuel Jiménez Miranda, fue separado de su cargo luego de que presuntamente agredió física y verbalmente a su esposa, además de que la amenazó con su arma de cargo, bajo los efectos del alcohol.

Fue la madrugada de este sábado cuando la mujer reportó a las autoridades que su ebrio esposo la había agredido y amenazado con su arma, además de que la encerró en su domicilio y temía por su seguridad, hechos ocurridos sobre la calle Diligencias del Fraccionamiento El Mirador, sobre la salida a Paracho.

Elementos de la Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional se desplazaron al lugar, pero aparentemente no detuvieron al funcionario y se guardó hermetismo al respecto.

Fue hasta esta tarde a través de sus redes sociales, el alcalde Carlos Manzo, informó que había separado de su cargo al funcionario hasta que se esclarezcan los señalamientos en su contra, independientemente de que no se ha presentado alguna denuncia ante la Fiscalía.

A continuación el comunicado íntegro:

“COMUNICADO AL PUEBLO DE URUAPAN”

“Les comparto que recibí información de una supuesta discusión entre el Secretario de Seguridad Pública y su pareja sentimental”.

“Independientemente de que todavía no se ha presentado denuncia en fiscalía para ratificar y dar certeza de estos supuestos hechos, le he pedido al secretrario separarse del cargo hasta que no queden estos señalamientos esclarecidos”.

“En mi Gobierno nuestro compromiso es luchar con transparencia para salvaguardar la integridad de las personas y principalmente de las mujeres”.

“El Reporte”:

“Se reporta vía 9-1-1 femenina quien dice ser esposa del Secretario de Seguridad Publica de Uruapan; el Coronel Jiménez Miranda, fue agredida de manera física y verbal por él, indicando que el mismo se encuentra bajo los efectos del alcohol y la amenazó con su arma de cargo, dejándola encerrada en el domicilio sin permitirle salir, por lo que teme por su integridad”.

“Corporaciones Notificadas: Guardia Civil, Guardia Nacional, SEDENA”.

“Los hechos ocurridos en la calle Diligencias del fraccionamiento El Mirador a las 5:17 am del día de hoy”.

“Nadie ni nada puede estar por encima de ley y del bienestar del Pueblo de Uruapan, de las familias y sobre todo de las mujeres”.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción