Enfoque Electoral

Formación e Incorporación del Servicio Profesional Electoral.

David Alejandro Delgado Arroyo.

Vocal Ejecutivo del INE en Michoacán

Cercanos al inicio del proceso electoral concurrente 2026-2027, el personal del servicio profesional electoral nacional se prepara no solamente en los preliminares de la organización del mismo, sino también en el cumplimiento de uno de los aspectos de la profesionalización que es la formación permanente.

Ello significa que todos los miembros del servicio profesional electoral nacional nos encontramos cursando una materia acorde al perfil del puesto que cada quien tiene. Para ello, el INE dispone de un campus virtual, donde en línea se llevan a cabo los cursos, el acceso a los contenidos, la realización de trabajos que se denominan desafíos integradores, exámenes en línea y espacios denominados foros donde se comparten y se dialogan temáticas relacionadas con el curso.

Adicionalmente, con el acompañamiento de una persona facilitadora que califica los trabajos y da seguimiento al cumplimiento de todas las tareas, organiza Aulas de Reflexión y Análisis, donde se discuten temáticas relacionadas con el curso, en un espacio de intercambio mediante una herramienta de videoconferencia.

La participación en el Programa de Formación y Desarrollo por parte del personal del servicio profesional electoral es condicionante de su permanencia, y ello no implica de ninguna manera que se detengan las actividades cotidianas que realizan, salvo el día del examen final, que será en los próximos días dependiendo de la materia.

Examen que además se realiza con identificación de biométricos y con controles contra cualquier falta.

Sin embargo, no es el único curso al cual nos encontramos obligados los miembros del servicio profesional electoral nacional, también el órgano interno de control tiene su propia plataforma para aplicar un curso mensual sobre el tema de transparencia, además de otro curso que se debe cumplir sobre seguridad informática.

Este es un aspecto que se refleja en el nivel de preparación de los miembros del servicio profesional electoral nacional, con capacitaciones acorde a los conocimientos y competencias que cada cargo requiere.

Además, en estos días de manera paralela, se encuentra desarrollándose el concurso de incorporación al servicio profesional electoral nacional, mediante la cual se cubren las plazas vacantes que se generaron por el retiro voluntario o por otras causas.

Este proceso representa una oportunidad estratégica para renovar y fortalecer las capacidades técnicas del Instituto Nacional Electoral. Muy pronto también se publicará la convocatoria para cubrir plazas vacantes del servicio profesional electoral nacional que tienen los OPLES, entre ellos el Instituto Electoral de Michoacán.

En términos del concurso del INE, ya se desarrolló el examen de conocimientos, en este momento se desarrolla el procedimiento de verificación de requisitos. Posteriormente, el 1 de agosto habrá una evaluación psicométrica.

La meta es que, en los albores del proceso electoral, toda la estructura del servicio profesional electoral nacional tanto del INE como de los OPLES se encuentre plenamente integrada, con personal capacitado de forma adecuada, de manera que el servicio profesional electoral nacional siga siendo la columna vertebral de las instituciones administrativas electorales, precisamente por su profesionalismo, más allá de quienes ocupen los cargos directivos, lo cual constituye una fortaleza para garantizar, pese a las complicaciones externas del ambiente político, rendir buenas cuentas a la ciudadanía.