Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- Con el propósito de fortalecer la formación académica de las y los futuros docentes se entregaron más de 2 mil libros del acervo “25 para el 25” a las nueve Escuelas Normales Oficiales de Michoacán, como parte de una estrategia nacional para el acceso a la lectura.

La entrega se realizó entre el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) y el Fondo de Cultura Económica (FCE), consolidando una alianza que acerca materiales editoriales de calidad a las comunidades formadoras de docentes.

Durante el diálogo con más de 600 estudiantes normalistas, el director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó que se han distribuido más de dos millones de libros en Latinoamérica mediante esquemas de colaboración entre países. Asimismo, anunció el envío de nuevos ejemplares para fortalecer las bibliotecas de las Normales y los clubes de lectura en el estado.

Por su parte, la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, subrayó que esta aportación bibliográfica representa un impulso decisivo para la formación crítica y humanista de los futuros docentes, y reconoció el respaldo de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (Dgesum) de la SEP en este esfuerzo conjunto.

La entrega y el encuentro se realizaron en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”, con la presencia del titular de la Dgesum, Julio César Leyva Ruiz; el director nacional del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo; la secretaria de Educación, Gabriela Molina, así como directivos, docentes y personal administrativo de las instituciones formadoras de docentes.