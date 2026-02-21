En relación con versiones difundidas en algunos medios en torno a la producción de las

boletas electorales para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la

Federación (PEEPJF) 2024-2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) informa a la

ciudadanía que todas sus actuaciones en el marco del proceso electoral de cargos

judiciales, se realizaron conforme a lo que marca la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y

los acuerdos adoptados por sus máximos órganos de dirección: el Consejo General y la

Junta General Ejecutiva.

Mediante el Acuerdo INE/CG2500/2024, el Consejo General determinó que, por razones de

seguridad nacional y con fundamento en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de

Reforma Judicial y en el Artículo 216 de la LGIPE, la producción de las boletas electorales

se realiza en Talleres Gráficos de México, atendiendo criterios de seguridad, capacidad

instalada y continuidad operativa.



Posteriormente, el 29 de diciembre de 2024, mediante el Acuerdo INE/JGE194/2024, la

Junta General Ejecutiva aprobó la modificación del proyecto específico “J130110

Producción, almacenamiento y distribución de documentos y materiales para el Proceso

Electoral del Poder Judicial de la Federación”, a fin de realizar las previsiones

presupuestales necesarias para el inicio oportuno de la producción, almacenamiento y

distribución de las boletas.

En ese marco, se estableció contractualmente una aportación inicial en 2024 destinada a

la adquisición de insumos y sustratos estratégicos para garantizar la producción en tiempo

y forma, conforme al calendario acordado. La entrega total de las boletas quedó prevista a

más tardar en mayo de 2025, en apego a los instrumentos jurídicos suscritos.

El volumen final de boletas se definió con base en la Lista Nominal y en las actualizaciones

normativamente previstas durante la etapa de producción, conforme al Reglamento de

Elecciones. Este procedimiento es habitual en los procesos electorales y garantiza certeza

en la disponibilidad de documentación para todas las casillas instaladas.

Asimismo, el Instituto recuerda que: