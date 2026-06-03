Morelia, Michoacán; 03 de junio de 2026.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, se prepara para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, ya próxima a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá; y a través de la Secretaría de Turismo municipal (SecTur Morelia), se alista el encendido de Catedral con temas musicales históricos de las Copas del Mundo, que morelianas, morelianos y visitantes podrán disfrutar a partir del mes de junio.

Este fin de semana se hará la primera presentación de esta temática, con la canción oficial de la sede mundialista Sudáfrica 2010, que fue considerado uno de los mejores temas a nivel global y que cuenta con millones de reproducciones en distintas plataformas digitales de música.

Ante la expectativa de que nuestro país recibirá más de 5 millones de turistas que llegarán principalmente a las ciudades sede de la justa deportiva, Morelia se prepara para ser un punto de conectividad aérea y terrestre cercana y bien desarrollada, por lo que el Ayuntamiento da inicio a las diferentes ambientaciones que se llevarán a cabo en la ciudad con motivo de la celebración de la copa del mundo 2026.

La agenda de actividades mundialistas se dará a conocer a través de las cuentas oficiales de la SecTur Morelia, incluyendo la colaboración con diferentes establecimientos que ofrecerán transmisiones en vivo de los partidos, a partir del próximo 11 de junio.