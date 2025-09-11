Morelia, Mich.- Miércoles 10 de septiembre de 2025.- Una mujer murió al sufrir un impacto de bala, esto en la zona de la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, indicaron autoridades policiales. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y tuvo que intervenir la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), a efecto de iniciar las investigaciones respectivas.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles al interior de un domicilio de la calle José Antonio Pérez Pavón, perteneciente a la colonia Jardines de Cuitzillo, cerca de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en las inmediaciones de El Arquito y Monte Rubio.

Según las fuentes, la interfecta respondía al nombre Yudit Tatiana, de 28 años de edad. Al concluir con el procesamiento de la escena, los peritos criminalistas trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las diligencias del caso, a efecto de esclarecerlo.