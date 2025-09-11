Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- El Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia reporta 61 nacimientos registrados a lo largo de este 2025, los cuales representan un importante logro en materia de conservación, bienestar animal y reproducción bajo cuidado humano.

“Estos nacimientos son el resultado del compromiso y profesionalismo del equipo de médicos veterinarios, biólogos y cuidadores, así como del trabajo especializado del área de Nutrición, que garantiza una dieta balanceada para cada especie”, señaló Selene Maldonado López, subdirectora operativa del recinto.

El zoológico ha logrado el nacimiento de dos emús, la segunda reproducción exitosa de la especie en esta administración. El mayor índice de nacimientos se ha registrado en el acuario, con los godeidos, y en el área de mamíferos, debido al gran número de ejemplares.

Informó que se han tenido crías de antílope adax, una especie en grave peligro de extinción; ciervos rojos, antílope orix del cabo, ñu azul, búfalo cafre, ciervo dama dama, capuchino de cuernos, macaco tonkeana, lémures de cola anillada, borregos Damara, cabras de Camerún, antílopes eland, pecaríes de collar, ciervos axis, antílopes cuello negro, ciervos sika, venados cola blanca, liebres de la Patagonia, borregos muflón, yak, llamas y una jirafa.

En total, 61 crías han llegado a enriquecer la vida silvestre del zoológico, fortaleciendo los programas de educación ambiental, conservación y reproducción de especies que caracterizan al recinto. Cada nacimiento representa esperanza y la confirmación de que los esfuerzos de conservación dan frutos, contribuyendo al conocimiento y preservación de la biodiversidad.

El Zoológico de Morelia invita a todas las familias michoacanas y visitantes a conocer a las nuevas crías, descubrir su importancia para la conservación y disfrutar de la experiencia única de ver crecer a estos ejemplares que forman parte del patrimonio natural del mundo.