Morelia, Mich.- Miércoles 10 de septiembre de 2025.- Un joven motociclista quedó lesionado al estrellarse contra la retaguardia de un tractocamión que estaba aparcado a la orilla de una de las laterales del Libramiento Norponiente de Morelia.

De acuerdo con las autoridades policiales, el percance se registró la noche de este miércoles a la altura de la colonia Lago 3, frente al asentamiento Lago 1, en el sentido de la Terminal de Autobuses de Morelia hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca.

Unas personas ayudaron al motorista y solicitaron una ambulancia. En el sitio se presentaron unos paramédicos, quienes canalizaron al paciente a un hospital para su adecuada valoración médica.

Unos agentes de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje correspondiente. Por último, se apreció que la moto siniestrada es una de color negro, con placa L4C47R, la cual fue retirada de la escena.