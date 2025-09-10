Salvador Escalante, Mich.- 10 de septiembre de 2025.- Un muerto y 7 lesionados dejó como saldo preliminar, el choque entre una camioneta y un vehículo sobre la autopista Siglo XXI, en territorio de Salvador Escalante.

El accidente se registró minutos después de las 18:00 horas de este miércoles, a la altura del kilómetro 71+400, del tramo Pátzcuaro – Uruapan, entre la desviación a Zirahuén y Huertas de Jujucato.

Al enterarse de la emergencia al sitio se desplazaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, mismos que a su arribo confirmaron el deceso de un masculino, además auxiliaron a 7 sobrevivientes heridos y los trasladaron a un hospital de Uruapan, donde tres de ellos permanecen graves.

Elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, se encargaron se resguardar la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realicen las actuaciones de ley. Hasta el momento la identidad de las víctimas es desconocida.

RED 113