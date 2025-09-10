Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).- Miércoles 10 de septiembre Tres fallecidos y 70 heridos, el saldo preliminar que dejó la explosión de una pipa de gas LP en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la delegación Iztapalapa, informó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), esto a través de su cuenta en X.

Aquí la lista de los heridos:

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR