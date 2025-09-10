Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).- Miércoles 10 de septiembre Tres fallecidos y 70 heridos, el saldo preliminar que dejó la explosión de una pipa de gas LP en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la delegación Iztapalapa, informó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), esto a través de su cuenta en X.

#IMPACTANTE 🔥 Aquí el #Video del momento exacto de la explosión‼️

Una pipa de gas Licuado de Petróleo (LP) estalló en el bajo puente de La Concordia, en la colonia Ermita Zaragoza, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. 🚨 🧑‍🚒 🔥



Video redes sociales

Aquí la lista de los heridos: