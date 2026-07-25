Morelia, Mich.- 25 de julio de 2026.- Un hombre que fue atacado a balazos en la comunidad de San Miguel del Monte, al sur del municipio de Morelia, murió cuando recibía atención médica en el Hospital Civil, informaron fuentes allegadas a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la carretera ramal San Miguel del Monte-Agua Zarca, a la altura de una tienda denominada Abarrotes Hernández, donde pobladores solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes localizaron al afectado aún con signos vitales, por lo que fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Civil. Sin embargo, minutos después perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) y de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso acudió al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver, el cual correspondía a un hombre de entre 30 y 35 años de edad, de complexión media, piel morena y que permanecía en calidad de no identificado. Los peritos documentaron diversas lesiones producidas por disparos de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación correspondiente y continúa con las diligencias para esclarecer el homicidio.

RED 113