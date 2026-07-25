Morelia, Michoacán, 25 de julio de 2026.- Este verano las áreas naturales protegidas en el estado pueden ser una alternativa de turismo de naturaleza, recreación y educación ambiental para toda la familia. Estos espacios se caracterizan por su riqueza ecológica, histórica y cultural, además que ofrecen una experiencia única de conexión con el entorno, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Secma).

Entre las opciones en Morelia se encuentran el Área Natural Protegida “Cerro Punhuato”, el Fideicomiso de la Ciudad Industrial y el Área Voluntaria para la Conservación “Uakusi”, las cuales son ideales para quienes buscan practicar senderismo, caminatas al aire libre, días de campo y descanso en entornos forestales.

A estas se suman las áreas naturales protegidas “Laguna de Zacapu”, en Zacapu, y “Tsïntani”, en Acuitzio, así como las áreas voluntarias para la conservación “Cerro Comburinda”, en Tingambato, y Rancho Viejo, en Hidalgo, este último complementado con aguas termales y balneario. De igual manera, la Zona de Restauración Ambiental “Manantiales de Urandén”, en Pátzcuaro, invita a recorrer sus emblemáticos canales a bordo de canoas, para vivir de cerca la riqueza natural y cultural de la región.

En la región de Tierra Caliente, se ecuentra el Área Natural Protegida “Laguna de Chandio”, en Apatzingán, que combina naturaleza, vegetación característica de la zona y una tirolesa que permite disfrutar el paisaje desde otra perspectiva. Por su parte, el Área Voluntaria para la Conservación “San Juan de Alima”, en el municipio de Aquila, ofrece una experiencia única donde convergen la selva tropical y las playas del Pacífico michoacano.

En el municipio de Gabriel Zamora destaca el Rancho El Edén, un referente de conservación voluntaria donde los visitantes pueden conocer proyectos de ecotecnias, producción sustentable, medicina tradicional y manejo integral del territorio, lo que demuestra que la conservación también puede generar bienestar para las comunidades.

Para conocer más opciones, recomendaciones de visita y las actividades que ofrece cada sitio, comunícate con la Secma a través del Departamento del Sistema Estatal de Áreas de Conservación al teléfono 443 3248400, extensión 542. Ahí podrás obtener información sobre los espacios abiertos al público.