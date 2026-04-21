Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que las juventudes son una prioridad estratégica para consolidar la paz y el desarrollo en el estado, al destacar los avances del Plan Michoacán impulsado por el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Fabiola Alanís subrayó que, a diferencia del pasado, hoy existe una política integral que reconoce a las y los jóvenes como protagonistas del presente.

“Para la Cuarta Transformación, las juventudes no son una etapa de espera, son presente y son una fuerza central para construir paz. Hoy hay una política pública que les abre oportunidades reales en educación, empleo, cultura y deporte”, señaló.

Destacó la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra, que en 2026 beneficiará a más de 44 mil estudiantes universitarios en Michoacán, con una inversión superior a 418 millones de pesos, como un apoyo directo para garantizar la permanencia escolar.

Asimismo, resaltó la ampliación de la cobertura educativa con 30 mil nuevos espacios en nivel medio superior y una proyección de 50 mil más en educación superior, lo que calificó como “una apuesta histórica para democratizar el acceso a la educación”.

En materia de empleo, la legisladora enfatizó el impacto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que brinda capacitación laboral con apoyo económico y seguridad social.

“Hoy el primer empleo ya no es una promesa vacía. Es una política concreta que permite a miles de jóvenes capacitarse, adquirir experiencia y tener ingresos con derechos”, afirmó.

También destacó las acciones en cultura, ciencia y deporte como parte de una estrategia integral de paz, con actividades en decenas de municipios, centros deportivos en operación y nuevos proyectos en puerta.

“La paz no se construye sólo con seguridad, se construye con oportunidades, con comunidad, con cultura y con espacios para el desarrollo integral de las juventudes”, sostuvo.

Finalmente, Fabiola Alanís subrayó que este enfoque representa un cambio de paradigma frente a los gobiernos del pasado.

“Durante años se estigmatizó a las juventudes. Hoy se les reconoce como sujetas y sujetos de derechos, como talento vivo y como la base del futuro de Michoacán”, concluyó.